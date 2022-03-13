«Аэрофлот» возобновляет авиарейсы в Азербайджан

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 21 марта возобновляет рейсы в Азербайджан и будет летать из Москвы в Баку на отечественных самолетах SSJ100, сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика.

«Аэрофлот» открывает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы в Баку. Полеты в столицу Азербайджана будут выполняться на отечественных самолётах Sukhoi Super Jet 100 с 21 марта 2022 года», - говорится в сообщении.

Ранее «Аэрофлот» приостановил все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск.