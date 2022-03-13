Бывший вице-премьер России выступил против войны в Украине

Председатель фонда «Сколково», глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в интервью изданию Mother Jones заявил, что выступает против военных действий в Украине. Об этом пишет РБК.

По словам Дворковича, ФИДЕ добивается того, чтобы в России и Белоруссии не проводили официальные шахматные турниры, а шахматистам не позволяли представлять страны в соревнованиях.

«Я знаю, что многие связи уже разрушены. И некоторые дружеские отношения вряд ли удастся восстановить. Но я мечтаю о том, чтобы украинские и российские шахматисты снова соревновались друг с другом. Не друг против друга, а вместе», — подчеркнул бывший вице-премьер.