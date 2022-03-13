Бывший вице-премьер России выступил против войны в Украине
Председатель фонда «Сколково», глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в интервью изданию Mother Jones заявил, что выступает против военных действий в Украине. Об этом пишет РБК.
По словам Дворковича, ФИДЕ добивается того, чтобы в России и Белоруссии не проводили официальные шахматные турниры, а шахматистам не позволяли представлять страны в соревнованиях.
«Я знаю, что многие связи уже разрушены. И некоторые дружеские отношения вряд ли удастся восстановить. Но я мечтаю о том, чтобы украинские и российские шахматисты снова соревновались друг с другом. Не друг против друга, а вместе», — подчеркнул бывший вице-премьер.
Дворкович добавил, что сейчас находится в России — «в безопасности с семьей и друзьями».
15 марта Дворкович выступил с новым заявлением по теме, его передала РБК пресс-служба председателя Фонда «Сколково». «Я, как и все послевоенные дети, воспитан на патриотизме: памяти по погибшим во время Великой Отечественной войны и на ненависти к нацизму. Я искреннее горжусь мужеством наших солдат, во все времена защищавших Родину и свободу. Мы одинаково скорбим по всем погибшим и пострадавшим в военных действиях, продолжающихся уже 8 лет. Считал и считаю, что войны — это абсолютное зло. Слова песни «Хотят ли русские войны» полны для меня огромным смыслом. Но главное — чтобы на нашей планете в конце концов установился крепкий мир и более справедливый порядок, в котором нет места ни нацизму, ни доминированию одних стран над другими», — заявил Дворкович.
Также он назвал санкции жесткими, но бессмысленными. И заявил, что Россия готова ответить «технологическими прорывами и собственным развитием».
«Не могу с уважением относиться к зарубежным компаниям, ушедшим с российского рынка. Некоторые из них потеряли его очень надолго, возможно, навсегда. Наша главная задача — избавиться от технологической зависимости. Этого можно добиться только за счет командной работы, в которой будут задействованы все, кто способен быть лидером, — каждый на своем месте», — подчеркнул он. Дворкович уверяет, что «Сколково» готово приложить «максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики».