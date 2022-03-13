Лавров и Абдоллахиан встретились в Москве, чтобы обсудить Украину

«Москва и Тегеран ведут подготовку документов, которые должны будут зафиксировать новое качество российско-иранского партнерства». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, передает ТАСС.

По словам Лаврова, Россия ценит объективную позицию Ирана по ситуации в Украине.

«Хочу отметить, что мы ценим наш доверительный диалог и объективную позицию Ирана по тому, что происходит в Украине», - сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что намерен обсудить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым реализацию договоренностей, достигнутых во время поездки иранского президента Ибрагима Раиси в Россию.

«Первоочередная задача в том, чтобы рассмотреть реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Ибрагима Раиси в Москву», - сказал он.