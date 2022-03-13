У Путина опровергли слова Псаки о «разрушении экономики России»

«Заявления о якобы разрушенной российской экономике не отражают реальность, трудности действительно есть, но нет худа без добра». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова официального представителя Белого дома Джен Псаки о том, что США и их союзники путем санкций полностью сокрушили экономику России.

Песков признал, что экономика России переживает трудности, но добавил, что это одновременно является и возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости и налаживания новых производств.

«У нас есть хорошая пословица: «Нет худа без добра». Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах», - сказал представитель Кремля.