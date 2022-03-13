Специалист-эксперт Минздрава назвал самые частые причины болезни почек

На вопрос, что может привести к хронической болезни почек, специалист-эксперт Минздрава назвал следующие причины: гломерулонефрит (заболевание почек, характеризующееся поражением гломерул (клубочков почек)) - 26-28%; сахарный диабет - 23-27%; артериальная гипертензия (синдром повышения систолического артериального давления) - 15-16%; хронический пиелонефрит (продолжающаяся гнойная инфекция почек, которая встречается исключительно у больных с тяжелыми анатомическими дефектами) - 13-15%; поликистоз яичников (полиэндокринный синдром, сопровождающийся нарушениями функции яичников) - 4-6%; урологические причины - 4-5%; другие причины - 2-3%.

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения, нефролог Фариз Бабаев рассказал в интервью о том, что может привести к хронической болезни почек, и не только об этом.

Говоря о том, сколько людей в Азербайджане страдают хронической болезнью почек, Фариз Бабаев отметил, что статистика хронических почечных заболеваний рассчитывается с учетом одного миллиона населения: «Среди развитых стран, в таких как Япония, Германия, на 1 миллион населения приходится 1000-1200, даже 1800 больных с почечной недостаточностью. В Азербайджане этот показатель варьируется в пределах 700-800 человек. 40-45 процентов из них (около 3700 больных) в настоящее время получают лечение программным гемодиализом, являющимся разновидностью активной заместительной почечной терапии (ЗПТ) при хронической болезни почек».

Ф.Бабаев подчеркивает, что при своевременном обращении к специалисту можно избежать усугубления ситуации: «Лица, страдающие хронической болезнью почек, находятся под постоянным медицинским наблюдением. Хочу отметить, что 43 центра гемодиализа, функционирующие в городах и районах страны, оснащены 800 гемодиализными аппаратами («искусственная почка»). Больных обслуживают 256 врачей-нефрологов и 458 медицинских работников среднего звена».

Говоря о причинах почечной недостаточности, Ф.Бабаев отметил, что хроническая болезнь почек – это патологическое состояние, при котором происходит постепенная утрата функции почек по разным причинам и отсутствие восстановления: «Врожденные пороки почек, воспалительные заболевания почек, иммунные заболевания, отравления какими-либо веществами, врожденная урологическая патология, неправильное лечение мочекаменной болезни в течение длительного времени и др. являются факторами, вызывающими почечную недостаточность. Поэтому пациенты с заболеваниями почек, даже если у них нет почечной недостаточности, должны консультироваться и обследоваться у нефролога не менее двух раз в год».

Нефролог отмечает, что на ранних стадиях заболевания медикаментозное лечение позволяет предотвратить дальнейшее развитие почечной недостаточности и возможных осложнений. Однако когда консервативное лечение неэффективно, используются методы по замещению утраченных функций почек.

Затронул врач и тему того, какие серьезные патологические состояния могут возникнуть при латентном (скрытном) развитии хронической болезни почек: «На ранних стадиях хронической болезни почек назначают консервативное лечение. У больных с диагнозом ХБП может возникнуть сердечно-сосудистая недостаточность, цереброваскулярные нарушения (энцефалопатия), расстройства желудочно-кишечного тракта, интоксикация. При этом у всех больных наблюдается высокий уровень креатинина в крови. Заместительная почечная терапия предпочтительна для больных с сахарным диабетом, если уровень креатинина в крови 5 мг/дл (миллиграммах на децилитр), а для остальных пациентов - выше 6 мг/дл».