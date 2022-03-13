«Азов» заявил об убийстве еще одного российского генерала фото
Сегодня, 15 марта, военные полка «Азов» ликвидировали генерал-майора российской армии. Об этом говорится в Telegram-канале «Азова».
При этом сообщается, что имя и фамилия погибшего пока неизвестны.
Опубликована фотография убитого офицера, на теле которого был оставлен генеральский погон.
Напомним, в Украине до этого были убыты три российских генерала - генерал-майор Андрей Колесников, генерал-майор Виталий Герасимов, генерал-майор Андрей Суховецкий.