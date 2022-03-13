Около 20 депутатов Верховной Рады сбежали из Украины

«Около 20 украинских народных депутатов сейчас находятся за границей». Об этом заявил первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко, передает УНИАН.

По его словам, это депутаты, которые и «до этого имели свои непатриотические проявления, голосование и так далее».

«Фамилии беглых нардепов известны Службе безопасности Украины. Ведомство займется ими, как только закон о коллаборантах вступит в силу», - сказал Корниенко.

Напомним, что ранее спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что народные депутаты, которые покинут территорию Украины, будут считаться предателями.