«Президент России Владимир Путин как верховный главнокомандующий вооруженных сил страны получает данные разведки в полном объеме». Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он не прокомментировал слова общественного деятеля Израиля Якова Кедми о том, что в целом успех проведения военной операции во многом зависит от действий военной разведки.

Песков отметил, что такой эксперт ему незнаком.

«В Израиле очень много экспертов работает в разведке. Здесь я оставлю без комментария», - добавил он.