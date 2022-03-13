Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией (коллаборационизм), сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

«Закон о коллаборационизме уже подписан президентом, по моей информации, и будет опубликован», – сказал Корниенко в эфире телеканала «1+1», пишет "Интерфакс".

Как сообщалось, Верховная Рада 3 марта приняла в целом законопроекты №5143 и №5144 о борьбе с коллаборационизмом.