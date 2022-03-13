Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией (коллаборационизм), сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.
«Закон о коллаборационизме уже подписан президентом, по моей информации, и будет опубликован», – сказал Корниенко в эфире телеканала «1+1», пишет "Интерфакс".
Как сообщалось, Верховная Рада 3 марта приняла в целом законопроекты №5143 и №5144 о борьбе с коллаборационизмом.
Так, за сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией, вооруженными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной или трудовой сферах ограничен доступ к занятиям государственных должностей, а также должностей в органах местного самоуправления сроком на 15 лет.
Коллаборанты не смогут в будущем быть членами избирательных комиссий, официальными наблюдателями, уполномоченными представителями кандидата на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии, доверенными лицами кандидата на пост президента Украины, кандидатами на местных выборах и т.д.