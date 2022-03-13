В Кремле сняли маски, но сохранили меры по защите Путина

«Все эпидемиологические меры по коронавирусу, связанные с безопасностью президента России Владимира Путина, продолжают действовать, несмотря на отмену масочного режима в Москве». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Ъ».

По его словам, сотрудники администрации президента продолжали выполнять свои обязанности в полном объеме, несмотря на пандемию, но с сегодняшнего дня они уже не носят маски.

«Что касается президента, то, естественно, все меры, связанные с безопасностью президента, меры предосторожности, они продолжаются до тех пор и в том объеме, который считают целесообразным специалисты в соответствующих областях», - сказал Песков в ходе пресс-конференции.

Напомним, что накануне в Москве и Московской области отменили обязательное ношение медицинских масок в общественных местах, а также меры по соблюдению социальной дистанции.