Ведущая НТВ уехала из России и написала заявление из-за границы: «Боялась, что не отпустят»
Ведущая Лилия Гильдеева больше не работает на НТВ, информацию подтвердило РИА Новости в пресс-службе телеканала.
"Гильдеева не работает на НТВ", - говорится в сообщении.
Лилия Гильдеева, работавшая на телеканале НТВ с 2006 года, уехала из России и написала из-за границы заявление об увольнении.
"Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление", — рассказала она Telegram-каналу Varlamov News.
На НТВ Гильдеева вела программу "Сегодня".