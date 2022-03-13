Прокуроры запросили для Навального 13 лет тюрьмы
На выездном заседании Лефортовского суда Москвы гособвинение запросило наказание в виде 13 лет колонии для оппозиционера Алексея Навального по обвинению в мошенничестве и оскорблении суда, передает DW.
«Окончательно прошу назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на два года», - заявила прокурор Надежда Тихонова.
Кроме того, прокуратура призвала дополнительно назначить Навальному штраф в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей.
Напомним, что Навального обвиняют в особо крупном мошенничестве и неуважении к суду.