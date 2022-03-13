Прокуроры запросили для Навального 13 лет тюрьмы

На выездном заседании Лефортовского суда Москвы гособвинение запросило наказание в виде 13 лет колонии для оппозиционера Алексея Навального по обвинению в мошенничестве и оскорблении суда, передает DW.

«Окончательно прошу назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на два года», - заявила прокурор Надежда Тихонова.

Кроме того, прокуратура призвала дополнительно назначить Навальному штраф в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Напомним, что Навального обвиняют в особо крупном мошенничестве и неуважении к суду.