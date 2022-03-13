Минфин Украины: ущерб от войны уже составил $500 миллиардов

Министр финансов Украины Сергей Марченко оценил ущерб от войны в стране в 500 млрд долларов. "Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считает, что потери составят от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о 500 млрд долларов. Точно можно будет посчитать только после войны”, — сказал Марченко, которого цитирует BBC.

Доходы госбюджета Украины резко снизились из-за проблем на таможне, возникших в связи с войной.

“На таможне мы собираем от силы 15% поступлений мирного времени. Несмотря на то, что Одесса не оккупирована, одесская таможня не функционирует. А она приносила до 20% поступлений. Киевская таможня тоже остановилась, функционирует только западное направление”, — пояснил он.