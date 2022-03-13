План Болгарии на случай остановки поставок газа из России
Болгария подготовила план действий на случай полной приостановки поставок природного газа и нефти из России, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на заявление министра финансов страны Асена Василева.
"У Болгарии есть готовый план действий на случай полной приостановки поставок российского природного газа и нефти", - цитирует Василева РИА Новости.
Он сообщил о подготовленности властей к возможным изменениям в ходе встречи представителей бизнеса с правительством.