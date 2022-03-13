Войска полка «Азов» разбили одно из подразделений 22-й бригады специального назначения армии России. Об этом сообщается в Facebook на странице Операции Объединенных сил.

В сообщении отмечается, что украинская армия продолжает уничтожать российские войска, которые пытаются завладеть Мариуполем. «Воинами полка "Азов" было разбито одно из подразделений 22-й бригады специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации», - говорится в информации.

В то же время экс-командир полка «Азов» и руководитель Центрального штаба «Национального корпуса» Максим Жорин в Telegram-канале сообщил: «Минус командно-штабная машина и дом расположения пехоты РФ. Таковы результаты 226-го батальона «Азов» совместно с воинами ВСУ и НГУ».