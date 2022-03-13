Чавушоглу летит в Москву
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Москву в среду, заявил журналистам дипломатический источник, передает РИА Новости.
"На завтра запланирован визит турецкого министра в Москву", - сказал источник.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Москву в среду, заявил журналистам дипломатический источник, передает РИА Новости.
"На завтра запланирован визит турецкого министра в Москву", - сказал источник.
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