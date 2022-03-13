Nar отпраздновал Новруз с солдатами на освобожденных территориях фото
Накануне праздника Новруз Nar посетил одну из воинских частей, расположенных на освобожденных территориях, чтобы оказать моральную поддержку азербайджанской армии. При поддержке Министерства обороны страны мобильный оператор встретился с солдатами и вместе с ними отпраздновал последний вторник перед праздником Новруз (известный как «Илахыр чяршянбя»).
Также Nar вручил различные подарки солдатам нескольких воинских частей, расположенных на освобожденных территориях.
По словам пресс-секретаря Nar Азиза Ахундова, Nar особенно трепетно относится к теме патриотизма: «Празднование Новруза с солдатами национальной армии стало для Nar традицией. Мы очень гордимся тем, что можем отметить этот праздник на наших освобожденных от оккупации территориях. Мы считаем своим долгом оказать моральную поддержку национальной армии, которая подарила нам эту гордость».
Праздничное мероприятие продолжилось у костра концертной программой творческого коллектива Армейского идейно-культурного центра имени Ази Асланова.