Ильхам Алиев о "солнечном проекте" с ВР в Карабахе
«На освобожденных от оккупации территориях есть большой потенциал. На данный момент уже проведены точные расчеты, и производство солнечных и ветровых видов энергии может достигать порядка 9-10 тысяч мегаватт». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента Гарадагской солнечной электростанции.
Глава государства подчеркнул, что уже ведутся переговоры с компанией BP о строительстве солнечной электростанции мощностью более 200 мегаватт.
«Надеюсь, что эти переговоры также увенчаются успехом. Другие крупные компании проявляют интерес к этому региону. Должен сказать, что за последние 30 лет армяне разрушили на оккупированных территориях Азербайджана всю инфраструктуру, в частности более 30 гидроэлектростанций в Кельбаджарском и Лачинском районах. Мы уже начали широкомасштабные работы на освобожденных территориях и уделяем большое внимание электроэнергетике», - сказал Ильхам Алиев.
Президент Азербайджана также отметил, что государство уже восстановило 4 гидроэлектростанции общей мощностью 20 мегаватт.
«В этом же году планируется реконструировать 5 гидроэлектростанций, генерирующая мощность которых составит 27 мегаватт. Правда, по сравнению с другими станциями, их объем не такой большой, но только в Кельбаджарском и Лачинском районах будет более 30 гидроэлектростанций. Конечно же, существует большой потенциал для создания на освобожденных территориях солнечных и ветровых электростанций. Хочу подчеркнуть, что за год мы создали всю инфраструктуру, модернизировали внутренние линии, построили 7 подстанций на освобожденных территориях», - подчеркнул президент Ильхам Алиев.