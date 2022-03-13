Ильхам Алиев о "солнечном проекте" с ВР в Карабахе

«На освобожденных от оккупации территориях есть большой потенциал. На данный момент уже проведены точные расчеты, и производство солнечных и ветровых видов энергии может достигать порядка 9-10 тысяч мегаватт». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента Гарадагской солнечной электростанции.

Глава государства подчеркнул, что уже ведутся переговоры с компанией BP о строительстве солнечной электростанции мощностью более 200 мегаватт.

«Надеюсь, что эти переговоры также увенчаются успехом. Другие крупные компании проявляют интерес к этому региону. Должен сказать, что за последние 30 лет армяне разрушили на оккупированных территориях Азербайджана всю инфраструктуру, в частности более 30 гидроэлектростанций в Кельбаджарском и Лачинском районах. Мы уже начали широкомасштабные работы на освобожденных территориях и уделяем большое внимание электроэнергетике», - сказал Ильхам Алиев.