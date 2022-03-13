Путин созвонился с новоизбранным президентом Туркменистана

Путин сердечно поздравил туркменского лидера с успешным проведением президентских выборов, которые стали важной вехой в современной истории Туркменистана. В свою очередь, глава Туркменистана отметил, что по обнародованным Центризбиркомом итогам выборов, состоявшихся 12 марта, новым президентом страны избран Сердар Бердымухамедов.

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает во вторник туркменское государственное информагентство ТДХ.

«Как сообщил лидер нации, исходя из этого, он намерен продолжить свою активную деятельность уже в новом качестве – председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана (верхняя палата парламента - ред.). Пользуясь представившейся возможностью, президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил президенту Владимиру Путину признательность за его большой личный вклад в укрепление межгосударственных отношений и плодотворную совместную работу», - отмечается в сообщении ТДХ.

Выразив уверенность, что конструктивные межгосударственные отношения будут и впредь крепнуть и неуклонно развиваться на общее благо, Гурбангулы Бердымухамедов и Путин адресовали наилучшие пожелания друг другу и народам обеих стран. Затем глава Туркменистана передал телефонную трубку новоизбранному президенту Сердару Бердымухамедову. Тепло поздравив вновь избранного главу государства с убедительной победой на выборах, Путин пожелал ему больших успехов в деятельности на посту.

Высказав российскому лидеру искреннюю признательность за поздравления и сердечные пожелания, новоизбранный президент Туркменистана, выразил готовность к продолжению инициированного Гурбангулы Бердымухамедовым курса на поступательное расширение взаимовыгодного партнёрства с Россией. В данной связи отмечалось, что между двумя странами исторически сложились добрые традиции дружбы и сотрудничества, которые отвечают долгосрочным обоюдным интересам, а также соответствуют стратегии межгосударственных отношений.

В завершение телефонного разговора новоизбранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Путин пожелали друг другу здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественным народам двух стран – мира, благополучия и процветания.