Ильхам Алиев: Азербайджан станет крупным производителем и экспортером электроэнергии

По словам главы государства, международные финансовые институты, крупные иностранные компании и инвесторы проявляют большой интерес к проектам в Азербайджане.

Внешний долг Азербайджана находится на очень низком уровне - $7,4 млрд, при желании его можно обнулить в течение одного дня, заявил президент Ильхам Алиев , выступая на церемонии закладки фундамента Гарадагской солнечной электростанции, которая будет построена в Азербайджане компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан ставит задачу стать крупным производителем и экспортером электроэнергии: «Хочу отметить, что в этом году в сфере энергетики сделаны очень важные шаги. В январе с компанией ACWA Power (Саудовская Аравия) заложен фундамент ветряной электростанции мощностью 240 Мвт. В феврале состоялось открытие новой электростанции мощностью 385 Мвт, построенной «Азерэнержи». Сегодня мы закладываем фундамент солнечной электростанции мощностью 230 Мвт».

Глава государства подчеркнул, что, таким образом, с начала 2022 года создано 855 МВт новых генерирующих мощностей, из которых 385 МВт уже в эксплуатации.

Президент выразил уверенность, что в 2023 году в общую систему будут включены дополнительные мощности, и это только начало, так как развитие возобновляемой энергетики является для Азербайджана приоритетом.

«Азербайджан, являясь крупным производителем нефти, нефтепродуктов и природного газа, станет также крупным производителем и экспортером электроэнергии. Мы должны учитывать, что существует большая потребность в электроэнергии в соседних странах и на Европейском континенте. Мы производим электроэнергию только из экологически чистых источников - природного газа, воды, солнца и ветра», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что потенциал возобновляемой энергетики в Азербайджане большой: «Именно поэтому ведущие мировые энергетические компании сейчас очень заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в этой сфере. Я уверен, что в ближайшее время мы запустим новые проекты».

Ильхам Алиев отметил, что доволен темпами развития экономики Азербайджана в 2022 году. «За январь-февраль ВВП вырос на 6,7%, в том числе ненефтяной сектор – на 10,1%. Ненефтяная промышленность выросла примерно на 21%. Это всё достижения, достигнутые в постпандемийный период», - подчеркнул глава государства.