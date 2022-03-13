Отдел экономики 15:27

«Война в Украине не приведет к нехватке зерна в Азербайджане и связанного с ней повышения цен на хлеб и муку». Об этом в интервью haqqin.az сказал депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов. Отметим, что правительство России ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза, а Украина - другой крупнейший экспортер зерна - ввела на фоне военных действий полный запрет на экспорт продовольствия. По словам Ахмедова, в случае, если война в Украине продлится больше двух-трех месяцев, страны-импортеры зерна в регионе Южного Кавказа могут столкнуться с определенным дефицитом этого продукта.

Тем не менее, по словам депутата, золотовалютных резервов Азербайджана вполне достаточно, чтобы своевременно приобрести в Казахстане, Пакистане и других странах недостающий объем зерна. Как известно, еще в прошлом году по указу президента Ильхама Алиева было создано Агентство государственных резервов, которое, в частности, занимается пополнением запаса зерна. “Учитывая, что Азербайджан ежегодно импортирует около 1,2 миллиона тонн зерна, уверен, что наше правительство предпримет все необходимые меры на случай перебоев с импортом российских зерновых, - сказал Вахид Ахмедов. – Хотя полагаю, что до резкого сокращения, не говоря уже о полной отмене экспорта зерна из России дело не дойдет». В свою очередь, казахстанский эксперт Досым Сатпаев cказал в интервью haqqin.az, что в случае перебоев в российских поставках, Астана готова экспортировать в Азербайджан недостающий объем зерна. Для увеличения его поставок у Астаны есть вся необходимая инфраструктура. По словам эксперта, из-за довольно агрессивной конкурентной политики России на международных зерновых рынках, Казахстану пришлось экспортировать этот продукт в Афганистан, Иран и другие страны Центральной Азии.