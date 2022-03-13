Может ли Азербайджан столкнуться с дефицитом зерна на фоне войны с Украиной? Вахид Ахмедов и Досым Сатпаев комментируют haqqin.az
«Война в Украине не приведет к нехватке зерна в Азербайджане и связанного с ней повышения цен на хлеб и муку». Об этом в интервью haqqin.az сказал депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.
Отметим, что правительство России ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза, а Украина - другой крупнейший экспортер зерна - ввела на фоне военных действий полный запрет на экспорт продовольствия.
По словам Ахмедова, в случае, если война в Украине продлится больше двух-трех месяцев, страны-импортеры зерна в регионе Южного Кавказа могут столкнуться с определенным дефицитом этого продукта.
Тем не менее, по словам депутата, золотовалютных резервов Азербайджана вполне достаточно, чтобы своевременно приобрести в Казахстане, Пакистане и других странах недостающий объем зерна.
Как известно, еще в прошлом году по указу президента Ильхама Алиева было создано Агентство государственных резервов, которое, в частности, занимается пополнением запаса зерна.
“Учитывая, что Азербайджан ежегодно импортирует около 1,2 миллиона тонн зерна, уверен, что наше правительство предпримет все необходимые меры на случай перебоев с импортом российских зерновых, - сказал Вахид Ахмедов. – Хотя полагаю, что до резкого сокращения, не говоря уже о полной отмене экспорта зерна из России дело не дойдет».
В свою очередь, казахстанский эксперт Досым Сатпаев cказал в интервью haqqin.az, что в случае перебоев в российских поставках, Астана готова экспортировать в Азербайджан недостающий объем зерна. Для увеличения его поставок у Астаны есть вся необходимая инфраструктура.
По словам эксперта, из-за довольно агрессивной конкурентной политики России на международных зерновых рынках, Казахстану пришлось экспортировать этот продукт в Афганистан, Иран и другие страны Центральной Азии.
“Эти государства были основными импортерами нашего зерна, хотя Казахстан предпринимал весьма энергичные меры для диверсификации маршрутов поставок, чтобы выйти на рынки Европы, Китая и других стран, - отметил Досым Сатпаев. - У Казахстана достаточно ресурсов для увеличения экспорта зерна. Мало того, в последнее время эти возможности значительно возросли. Дело в том, что до вывода американских войск из Афганистана, одним из главных импортеров казахстанского зерна был Кабул. Теперь же, с приходом к власти талибов, пока не до конца ясно, есть у Афганистана средства продолжать в прежних объемах закупки нашего зерна. И хотя Казахстан готов посредством ООН и дальше оказывать гуманитарную помощь Кабулу, не исключено, что экспорт казахстанского зерна в Афганистан будет сокращен, в результате чего высвободятся дополнительные ресурсы для экспорта…»
К сказанному экспертом следует добавить, что в 2021 году экспорт зерновых из Казахстана составил свыше семи миллионов тонн.