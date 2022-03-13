Отличные новости от Lenovo, Division и Intel ® для киберспортсменов
Очередная хорошая новость от Gaming League Azerbaijan для любителей киберспорта при спонсорской поддержке Intel ®️, Lenovo и Division.
Стартовал новый турнир по Valorant. В соревновании принимают участие более 30 команд, охватывающие все регионы страны. Сам турнир завершится 30 марта.
Это второй крупный турнир в Азербайджане при спонсорской поддержке Intel ®️ , Lenovo и Division.
Победители получат рюкзаки Lenovo Legion, игровые мышки Legion M500 и клавиатуры Lenovo Legion K300 RGB. За 2-е место полагаются наушники LEGION H200 и игровые мышки Legion M200, за 3-е – игровые мышки Legion M200.
Следует отметить, что GLA, созданная в Азербайджане в 2019 году и проводящая турниры по киберспорту, на сегодняшний день уже организовала более 40 киберспортивных чемпионатов. Приоритетными целями этой лиги, созданной для формирования культуры киберспорта, являются развитие спортивных игр на международном уровне в Азербайджане; создание необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий.