«Остановили противника, развернули части резерва и по заданным направлениям идем в контрнаступление». Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«20 дней открытой войны. 20 дней стойкости и героизма. 20 дней борьбы. ВСУ выполняют поставленные задачи. Остановили противника, развернули части резерва и по заданным направлениям идем в контрнаступление», - написал генерал Валерий Залужный.

Он отметил, что, к сожалению, у украинской армии тоже есть потери: «Они в несколько раз меньше потерь противника. Но жизнь и здоровье каждого нашего воина бесценны. Мои соболезнования семьям погибших. Обещаю, мы отомстим за каждого брата и сестру, за мирных украинцев, за наших детей».