Минтруда: за последние два месяца фонд заработной платы вырос на 8,4%

«Последовательное повышение заработной платы и количества трудовых договоров в нашей стране приводит к увеличению годового фонда заработной платы. В январе-феврале 2022 года фонд заработной платы в Азербайджане увеличился на 8,4 процента». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда Азербайджана.

В ведомстве отметили, что за последние четыре года минимальная заработная плата увеличилась в 2,3 раза, среднемесячная – на 35 процентов, а медианная – на 74 процента. За этот период годовой фонд оплаты труда увеличился вдвое.