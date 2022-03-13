Чавушоглу: Турция будет работать и с Россией, и с Украиной

«Турция поддерживает территориальную целостность Украины, но считает необходимым также работать с Россией». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава внешнеполитического ведомства позитивно отреагировал на продолжающиеся российско-украинские переговоры.

На пресс-конференции министр Чавушоглу также сказал, что в окруженном Мариуполе остаются около 100–110 граждан Турции, которые будут эвакуированы сегодня или завтра.