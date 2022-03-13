Тела погибших в Украине азербайджанцев сегодня будут доставлены на родину

Тела погибших в Украине пяти граждан Азербайджана отправлены на родину. Об этом заявила начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По словам представителя МИД, тела погибших в результате обстрела неизвестными на пункте пропуска Кучурган граждан Азербайджана Немата Исмаилова, 1975 г.р., Рагима Исмаилова, 1966 г. р., Азера Ализаде, 1994 г. р., Джамала Салманова, 1997 г. р. и погибшего во время обстрела в Харькове Гошгара Мамедова, 1987 г.р. 14 марта на спецмашинах были вывезены из молдавского города Кишинев в Турцию через Румынию и Болгарию, а оттуда отправлены самолетом в Азербайджан.

Тела погибших граждан 15 марта будут доставлены на родину рейсом "Азербайджанских Авиалиний" Стамбул - Баку и переданы родственникам.