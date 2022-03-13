Пенсии в Азербайджане будут выплачены до праздника Новруз

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения до конца этой недели завершит выплату в регионах Азербайджана мартовских пенсий, а также всех остальных выплат за выслугу лет, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в связи с праздником Новруз планируется также досрочно выплатить все пособии, пенсии и адресную государственную социальную помощь.

Для этого Государственный фонд социальной защиты готовится предоставить соответствующее финансирование.