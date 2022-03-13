В России заблокированы известные VPN-сервисы

«Порядка двух десятков популярных VPN-сервисов в России уже заблокированы, Роскомнадзор продолжит эту работу и дальше». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, передает «Ъ».

Напомним, что ранее Генпрокуратура России обратилась в суд с иском о признании Meta (материнская компания для Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян.