Пророссийского депутата в Украине лишили мандата
Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в парламенте.
«Кива больше не депутат. 335 голосов за его исключение», - говорится в сообщении.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении нардепа от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ильи Кивы в госизмене.
Ночью 24 февраля Илья Кива, находясь за границей, заявил, что «украинскому народу нужно увольнение», а «украинцы, белорусы, россияне – это один народ».