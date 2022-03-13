«Украина услышала, что не войдет в НАТО, это правда, надо это признать». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force.

Владимир Зеленский также отметил, что в Киеве понимают, к каким последствиям может привести введение бесполетной зоны над Украиной. При этом глава государства вновь призвал страны НАТО установить ее.

Напомним, что ранее главы Евросоюза и США говорили, что такое решение могло бы спровоцировать Третью мировую войну.