Леонид Швец, автор haqqin.az 16:46

Накануне, 14 марта, произошло важное событие, которое может стать поворотным пунктом в нынешнем остром международном кризисе, вызванном нападением России на Украину. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Риме с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, членом китайского Политбюро Ян Цзечи. Этот человек в большей мере, чем министр иностранных дел, определяет внешнюю политику Китая.

В нынешней ситуации, когда Запад объявил России жестокую экономическую войну и в России уповают на поддержку Китая, именно от позиции Пекина очень многое зависит. Financial Times со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне сообщила, что американские власти располагают информацией, будто Россия обращалась к Китаю с просьбой о военно-технической поддержке. Очевидно, что там нет желающих открыто поддерживать политику Кремля. Еще 7 марта министр иностранных дел Ван И назвал отношения Китая с Москвой «прочными» и приветствовал будущие перспективы сотрудничества. В то же время Пекин уверяет в своей «непоколебимой поддержке суверенитета Украины» и выражает «сожаление» по поводу военных действий и озабоченность в связи с жертвами среди гражданского населения. Звучали и предложения о посредничестве, чтобы добиться прекращения боевых действий. Ситуация в последние дни, однако, складывается таким образом, что позиция отстраненности, которую изначально занял Пекин, уже оказывается уязвимой с точки зрения послевоенного устройства мира.

Изначально Китай, как, впрочем, многие, занял выжидательную позицию. Было совсем не очевидно, что Украина сможет удержать нападение одной из самых больших армий мира. Если бы Россия одержала быструю и убедительную победу, Пекин имел бы возможность получить полную выгоду от отрезания российской экономики от западной в результате санкций, переключив на себя торговлю с огромной страной на самых выгодных для себя условиях. Но по мере того, как российские войска не могут добиться намеченных целей, а кадры разрушенных городов и убитых гражданских, включая женщин и детей, не сходят с экранов телевизоров и первых страниц мировой прессы, нейтралитет Пекина начинает выглядеть все сомнительней. Не в интересах Китая получить свою долю токсичности от российской армии, которая в глазах глобальной общественности приобрела все признаки монстра. Отдельный вопрос, что сейчас в связи с войной в Украине резко ухудшилась перспектива оздоровления мировой экономики и китайской как ее важнейшей части. Прыжок цен на энергоносители, металлы и другие основные биржевые продукты надолго откладывает возможности возврата к динамичному росту Китая. Поднебесная-то, в отличие от России, не намерена рвать связи с глобальным рынком, от тесной включенности в который китайцы получают все полагающиеся преимущества.