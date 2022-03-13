Пассажиропоток в аэропортах Азербайджана вырос почти на 200%

«В феврале 2022 года международные аэропорты Азербайджана суммарно обслужили 255 тысяч человек. Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе AZAL.

Отмечается, что в целом с начала года пассажиропоток по всем аэропортам составил 546 тысяч человек, из которых 80% пришлось на долю Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Базовые авиаперевозчики воздушной гавани Баку – AZAL и Buta Airways – перевезли за этот период 167 тыс. и 52 тыс. человек соответственно, что составляет 38% и 12% от общей доли обслуженных пассажиров.