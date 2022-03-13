Новые тезисы Николая Патрушева по Украине
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел во вторник, 15 марта, в Грозном рабочую встречу с полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, передает «Интерфакс».
Отмечается, что в ходе встречи рассмотрены вопросы государственной и общественной безопасности на территории республики.
«Россия заинтересована в экономическом развитии Украины и нормализации жизни братского народа, поэтому будет этому всемерно содействовать», - сказал Патрушев в ходе совещания.
По его словам, необходимо добиться на деле нейтрального статуса Украины и исключения возможности ее вступления в НАТО.
«Создание Украиной ядерного оружия угрожало бы безопасности всего мира и провоцировало бы развязывание ядерной войны», - отметил Патрушев.
Секретарь Совбеза также подчеркнул, что США всячески боятся огласки проводимых ими на территории постсоветских государств исследований по разработке биологического оружия.
«Есть сведения, подтверждающие реализацию военно-биологических программ на Украине при участии иностранных консультантов и финансировании США. Стало очевидным, что именно американские советники поощряют и помогают Киеву в создании биологического и ядерного оружия. У Украины для этого есть все - компетенции, технологии, сырье, средства доставки», - заявил он.
Секретарь Совета безопасности добавил, что надо своевременно блокировать работу неправительственных организаций, ведущих противоправную деятельность и признавать их нежелательными в России.
По его словам, российская «специальная военная операция» в Украине проходит в соответствии с планом.
«В настоящее время военная операция проходит в соответствии с планом. Российские военные в ходе боевых действий в Украине, в которых активное участие принимают народы Северного Кавказа, в том числе Чеченской республики, Дагестана, Кабардино-Балкарии, и других регионов, проявляют мужество, героизм и самопожертвование при защите национальной безопасности и национальных интересов России», - добавил он.