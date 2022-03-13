Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагали эвакуироваться из страны еще в первые дни войны, однако он категорически отказался. Те, кто считал главу страны слабаком, очень просчитались. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону, пишет УНИАН.

«Он в первые сутки отказался от эвакуации, на чем настаивали и западные партнеры, и собственная охрана. Потому что когда был десант у Гостомеля, у нас была совершенно точная информация, что следующий десант садится на Печерске. Он сказал: «Я возьму в руки автомат и буду воевать, в чем проблема?», - вспоминает Арестович.

Советник главы Офиса президента добавил, что многие его хвалят за спокойствие и драйв. Но президент – это такой же настрой, только в 10 раз сильнее.