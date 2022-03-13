Арестович: Дважды была стрельба возле офиса президента. Зеленский сказал, что возьмет автомат и будет воевать видео
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагали эвакуироваться из страны еще в первые дни войны, однако он категорически отказался. Те, кто считал главу страны слабаком, очень просчитались. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону, пишет УНИАН.
«Он в первые сутки отказался от эвакуации, на чем настаивали и западные партнеры, и собственная охрана. Потому что когда был десант у Гостомеля, у нас была совершенно точная информация, что следующий десант садится на Печерске. Он сказал: «Я возьму в руки автомат и буду воевать, в чем проблема?», - вспоминает Арестович.
Советник главы Офиса президента добавил, что многие его хвалят за спокойствие и драйв. Но президент – это такой же настрой, только в 10 раз сильнее.
«В течение первых 48 часов, когда уже были бои в Киеве, никто не знал, чем кончится, откуда вылезут эти диверсанты, была дважды стрельба возле Офиса. Он (Зеленский, – ред.) категорически сказал: «Закройте тему с эвакуацией. Я никогда не уеду, хоть 10 десантов высаживайте, хоть бейте ракетами по Офису президента», – добавил Арестович.