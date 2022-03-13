Министерство по чрезвычайным ситуациям страны обратилось к жителям Азербайджана о необходимости соблюдать соответствующие правила безопасности в дни праздника Новруз.

Поскольку праздник Новруз и в этом году проходит в условиях пандемии коронавируса, во время праздничных мероприятий всем следует соблюдать требования действующего в Азербайджане особого карантинного режима.

Необходимо также соблюдать следующие правила пожарной безопасности: дети у праздничного костра должны находиться под присмотром взрослых; костер нужно разжигать вдали от автомобилей, электропроводов, деревьев и других воспламеняющихся материалов; огонь нужно контролировать до его полного тушения; не оставлять горящие свечи без присмотра.