Канада расширила санкции против России
Канада расширила ограничительные меры в отношении РФ из-за войны в Украине, добавив в санкционный список еще 15 российских должностных лиц, говорится в распространенном заявлении правительства североамериканской страны, пишет РИА Новости.
Согласно обновленному списку, под ограничения попали в том числе министр экономического развития РФ Максим Решетников, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев и заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов.