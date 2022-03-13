Ильхам Алиев поздравил Сердара Бердымухамедова

«От всей души поздравляю вас с победой на выборах президента Туркменистана. Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию традиционных дружественных связей с братским Туркменистаном, с которым он связан историческими, религиозными и культурными корнями». Об этом в письме новоизбранному президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову написал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что существующий в двусторонних отношениях политический диалог, взаимовыгодное сотрудничество в экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах вызывают удовлетворение.

«Уверен, что азербайджано-туркменское стратегическое партнерство и впредь будет развиваться совместными усилиями и служить благополучию наших стран. Пользуясь этой приятной возможностью, приглашаю вас посетить Азербайджан. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей высшей государственной деятельности во имя процветания братского Туркменистана», - написал президент Ильхам Алиев.