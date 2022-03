Джонсон: Зеленский мобилизовал мировую общественность против жестокости Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что продолжит поддерживать президента Украины и украинцев. Об этом он написал в Twitter во вторник, 15 марта.

В частности, Джонсон заявил об ужесточении экономических санкций против РФ, чтобы помочь украинцам защитить себя от бомбардировок.

«Президент Зеленский мобилизовал мировую общественность против жестокости Владимира Путина. Мы продолжим поддерживать его и украинский народ - ужесточая экономические санкции и предоставляя поддержку, чтобы помочь украинцам защитить себя от бомбардировок», - написал британский премьер.

