Школьник из Астары стал стипендиатом одного из лучших университетов мира

Салман Гусейнов, учащийся школы-лицея №2 села Пенсар Астаринского района Азербайджана, стал лауреатом стипендии Массачусетского технологического института (MIT) - одного из лучших университетов мира. Об этом сообщили в Министерстве образования.

Салман Гусейнов занял второе место по химии в республиканской предметной олимпиаде за 2019-2020 учебный год и первое место в 2020-2021 учебном году.

Школьник из Астары также принимал участие в международных олимпиадах и завоевал бронзовую медаль на ICHO-International Chemistry Olympiad (дистанционная) в Японии в 2021 году.

Салман Гусейнов в настоящее время изучает химию в Международном центре олимпийской подготовки.