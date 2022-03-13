В ООН попросили не наказывать сотрудницу Первого канала с антивоенным плакатом

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросили власти России не наказывать за выражение собственного мнения девушку, которая выбежала с антивоенным плакатом в студию «Первого канала» во время эфира, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель управления Равина Шамдасани.

«Российские власти должны сделать так, чтобы женщина не столкнулась с репрессиями за реализацию ее права на свободу слова», - ее слова приводит Reuters.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хулиганством появление в эфире программы «Время» редактора программы Марины Овсянниковой.