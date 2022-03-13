США расширили список санкций против России и Беларуси

Соединенные Штаты расширили список санкций против России и Беларуси. Об этом 15 марта сообщили в Минфине страны.

Ранее в этот день очередной пакет санкций против России расширила Великобритания. Новые ограничения введены в отношении 350 физических лиц и организаций, зарегистрированных в РФ. В список вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и др. Кроме того, в черный список Лондона попали телеведущие Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Антон Красовский, а также политик и писатель Захар Прилепин.

Тогда же четвертый пакет санкций против России утвердили члены Европарламента. Он запретит новые инвестиции в сфере энергетики РФ. Под исключения попадут мирный атом и транспортировка энергоресурсов в Евросоюз.