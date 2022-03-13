Столтенберг назвал ложью заявления Москвы о производстве химоружия в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает «абсолютной ложью» заявления России о том, что на Украине при содействии стран альянса производилось химическое оружие. Об этом он заявилна пресс-конференции в преддверии экстренного заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

«Мы видим, что Россия обвиняет Украину и союзников в НАТО в производстве и разработке химического оружия. Это абсолютная ложь. И у нас это, в свою очередь, порождает беспокойство, что они, возможно, сами планируют этим заниматься», - цитирует Столтенберга ТАСС.