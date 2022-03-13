Ильхам Алиев провел телефонный разговор с действующим и избранным президентами Туркменистана

Пресс-служба главы азербайджанского государства сообщает, что в ходе телефонного разговора президенты двух стран выразили удовлетворение тем, что за последние годы дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Туркменистаном вышли на высокий уровень. Также президенты отметили, что эти связи и впредь будут развиваться во всех сферах. Была выражена взаимная благодарность за успешное развитие сотрудничества во всех сферах совместными усилиями глав государств.

Между президентами Азербайджана и Туркменистана Ильхамом Алиевым и Гурбангулы Бердымухамедовым состоялся телефонный разговор.

Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в транспортной, энергетической, гуманитарной и других сферах.

Поздравив присоединившегося к телефонному разговору Сердара Бердимухамедова с избранием на пост президента Туркменистана, глава азербайджанского государства пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что связи между Азербайджаном и Туркменистаном будут и впредь развиваться.

Новоизбранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил благодарность президенту Азербайджана за поздравления.