Россия ввела санкции против Байдена и других высокопоставленных лиц США

Россия ввела персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена, внеся его в стоп-лист, запрещающий въезд в Россию, сообщается на официальном сайте российского МИД.

В санкционном списке России также значатся госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли, помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сын президента США Хантер Байден, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, первый заместитель министра финансов США Адевейл Адейемо, а также президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Льюис.

«Москва не отказывается полностью от поддержания официальных связей с лицами из указанного списка и готова решать проблемы, которые могут возникнуть при организации контактов высокого уровня с упомянутыми представителями США», - пояснили в внешнеполитическом ведомстве.