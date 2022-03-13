В Нафталане Новруз отметили вместе с детьми героев Карабаха

В мероприятии приняли участие семьи шехидов и ветеранов Отечественной войны, глава Исполнительной власти Нафталана Вугар Новрузов, председатель Нафталанского отделения партии «Ени Азербайджан» Ровлан Гейдаров, заслуженный артист Бахрам Багирзаде, председатель городского Совета старейшин Мохуббат Бадалов, руководители правоохранительных органов города и другие ответственные сотрудники.

Исполнительная власть города Нафталан совместно с Chinar Hotel & Spa Naftalan провели мероприятие для семей шехидов и ветеранов по случаю «Торпаг чершенбеси» - последнего вторника перед праздником Новруз.

Выступая на мероприятии, глава Исполнительной власти отметил, что праздник Новруз, воплощающий в себе богатые национальные ценности, традиции и обычаи народа Азербайджана, стал символом национального бытия. Отечественная война вписала новые страницы в героическую летопись азербайджанского народа. Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанская армия освободила азербайджанские земли от оккупации и восстановила историческую справедливость. В войне за территориальную целостность Азербайджана также доблестно сражались сыновья-герои Нафталана.

Участники мероприятия осмотрели выставку картин, отражающих традиции Новруза, а также картины на тему патриотизма. Детям были вручены ценные подарки от Chinar Hotel & Spa Naftalan и Исполнительной власти города. Также дети получили книги Бахрама Багирзаде.