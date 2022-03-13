Али Асадов: Азербайджан намерен в несколько раз увеличить резервы пшеницы

Правительство Азербайджана работает над увеличением в несколько раз запасов пшеницы, заявил премьер-министр Али Асадов в парламенте при обсуждении отчета о деятельности Кабмина в 2021 году.

«Мы работаем над тем, чтобы во много раз увеличить наши резервы, в том числе запасы пшеницы», - сказал премьер-министр.

По словам Асадова, в 2021 году власти страны субсидировали импортеров пшеницы на сумму 75 млн манатов ($44,1 млн по текущему курсу). При этом он отметил, что Азербайджан в основном импортирует зерно из России.