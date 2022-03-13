Ильхам Алиев обсудил с президентом Румынии поставки азербайджанского газа в Европу

Президент Румынии Клаус Йоханнис позвонил сегодня президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора стороны обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, вопросы экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана в контексте обеспечения энергетической безопасности Румынии и диверсификации энергоснабжения.

Также состоялся обмен мнениями о расширении двусторонних связей. Было подчеркнуто, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Румынией и Азербайджаном, в ходе которых двусторонние отношения развивались на основе стратегического партнерства.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.