Оператор американского телеканала Fox News Пьер Закржевски погиб под Киевом, передает Lenta.ru со ссылкой на заявление одного из журналистов в эфире телеканала.

По данным Fox News, 14 марта 55-летний Закржевски работал над материалом вместе с корреспондентом Бенджамином Холлом в населенном пункте Горенка в окрестностях Киева. Автомобиль, на котором они передвигались, попал под огонь. В результате корреспондент был ранен, а оператор погиб.

Смерть журналиста также подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, еще одной жертвой военных действий стала украинская журналистка Александра Кувшинова. Она была в составе съемочной группы Fox News.

Ранее в Ирпене погиб американский кинодокументалист Брент Рено, который ранее сотрудничал с The New York Times.