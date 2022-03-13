Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 20:07

Путь на Запад для России однозначно закрыт при любом исходе боев в Украине. И это надолго. Европейские страны одна за другой закрывают для России «свое небо», морские порты, о железнодорожном транспорте сегодня в условиях активных боевых действий в Украине тоже думать преждевременно. Не лучше обстоят дела и с автомобильным движением. Даже в Черном море судоходство испытывает большие трудности. Как же быть в таком случае Москве? Ведь без наличия надежно действующих транспортных коммуникаций в современном мире не обойдешься. И дело не только в торговле. Но именно внешнеторговые отношения играют, можно сказать, одну из важнейших функций для развития экономики страны, на что Россия настроена весьма решительно даже при нынешней, весьма неблагоприятной для нее ситуации. И большая доля внешней торговли страны приходилась как раз на закрывающийся для нее европейский рынок. Но антироссийские санкции с каждым днем ужесточаются, принимая угрожающий для ее экономики характер, что ставит под сомнение восстановление на прежнем уровне как налаженной транспортно-логистической системы Запад – Восток, так и грузоперевозок в целом.

На Севере искать Москве путь не имеет смысла – трудная дорога через ледяные торосы ведет только в недружественные ей страны Северной Америки. На Востоке, если исключить Китай, тоже недружественные Япония и США. Выходит, что у России на какой-то период остается один только путь – на Юг, где как раз расположены относительно лояльные страны, с которыми, правда, у нее пока не очень развиты торговые отношения. Сегодня об этом, возможно, не все задумываются, в том числе и в Москве. Но завтра взоры Кремля непременно обратятся на Юг, и с таким же упорством, как в ответ на его действия США и Евросоюз стали закрывать западное направление, Россия постарается расширять южное направление. И это направление для него станет, думается, даже главным на каком-то отрезке времени. Да, на юге России расположены регионы Казахстана и Центральной Азии, а также Южного Кавказа, где ее влияние и возможности весьма широки и многогранны. Но через Казахстан и другие страны Центральной Азии выхода у России к мировым рынкам нет – все пути упираются в Афганистан, который не имеет выходов к морю, и вообще эту страну пока трудно назвать надежным партнером. Единственное исключение – железнодорожный маршрут Север – Юг, соединяющий Россию с Ираном по восточному берегу Каспийского моря, обеспечивает ей выход к Персидскому заливу. Но что-то и в этом маршруте по восточному берегу Каспия происходит не так как хотелось бы России. Маршрут действует на протяжении 20 лет, а проектной мощности, то есть пропускной способности, так и не достиг. Трудно судить о причинах таких низких темпов роста его мощности. В то же время следует подчеркнуть, что интерес к западнокаспийскому маршруту через Азербайджан не снижается, а в последнее время чрезмерно усиливается. А последние события вокруг Украины еще больше подхлестнут эти интересы. И не только российские – Иран, кажется, начинает освобождаться от санкционного давления, а Азербайджан никогда и не снижал интереса к судьбоносному проекту.