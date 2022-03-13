В Баку ответили на заявления Арарата Мирзояна

Позиция Азербайджана по нормализации отношений с Арменией ясна и последовательна. Нет необходимости вновь говорить о своей позиции, о которой неоднократно заявляли, говорится в комментарии Управления пресс-службы МИД Азербайджана в ответ на последнее выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в связи с предложениями Азербайджана по нормализации отношений между двумя странами.

Говоря о предложениях Азербайджана по нормализации отношений между двумя странами, Мирзоян заявил, что переговоры по мирному соглашению с Азербайджаном «должны проходить без предусловий». Также армянский министр утверждает, что предложенные азербайджанской стороной пункты «не полностью отражают всю повестку существующих проблем».

«Азербайджан, учитывая важность вопросов нормализации отношений между двумя странами после конфликта и установления мира в регионе, выдвинул свои предложения и готов двигаться в этом направлении. Если и Армения серьезно относится к этому вопросу, то она должна представить свои конкретные предложения и тем самым продемонстрировать готовность начать субстантивные и ориентированные на результат переговоры», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.